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        T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        T.C.
        MALATYA
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/2795 Esas

        25/09/2024

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
        Davaya konu: 1993 Model 44 FY 385 plakalı Tofaş/Fiat Markalı, 131 Şahin taşınır aracın hissedarlarından davalı 15386612204 T.C kimlik numaralı AHSEN KİPDEMİR'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 07/01/2025 günü saat 09:08'te mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02097959