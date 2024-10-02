T.C.

MALATYA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2795 Esas

25/09/2024

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davaya konu: 1993 Model 44 FY 385 plakalı Tofaş/Fiat Markalı, 131 Şahin taşınır aracın hissedarlarından davalı 15386612204 T.C kimlik numaralı AHSEN KİPDEMİR'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 07/01/2025 günü saat 09:08'te mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilan olunur.