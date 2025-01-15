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        T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.01.2025 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1244 Esas
        Konu : GAİPLİK İLANI 2.İLAN


        08/01/2025


        GAİPLİK İLANI


        Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mah. 76 cilt, 90 hane, Mehmet ve Zeynepoğlu , 16925561342 T.C Kimlik numaralı OSMAN İZ'den 1974 yılından berihaber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
        Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/1244 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156731