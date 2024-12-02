T.C. MALKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI
HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER - SOFİA /BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
Memurluğumuz dosyasına konu taşınmaz hissedarı olan HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve yine kendisine ait başkaca bir adrese ulaşılamadığından tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Memurluğumuza konu taşınmazların satış gün ve saati aşağıda belirtilmekle; ilanen tebliğ olunur.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 252 Parsel
Yüzölçümü : 4.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 401.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 530 Parsel
Yüzölçümü : 7.300 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 715.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 568 Parsel
Yüzölçümü : 16.850 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.651.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 595 Parsel
Yüzölçümü : 6.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 646.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 810 Parsel
Adresi : Hasköy Mah. 810 Parsel Malkara / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 2.016 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:10