İLAN

T.C.

MALKARA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/82 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER - SOFİA /BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

Memurluğumuz dosyasına konu taşınmaz hissedarı olan HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve yine kendisine ait başkaca bir adrese ulaşılamadığından tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Memurluğumuza konu taşınmazların satış gün ve saati aşağıda belirtilmekle; ilanen tebliğ olunur.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 252 Parsel

Yüzölçümü : 4.100 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 401.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 530 Parsel

Yüzölçümü : 7.300 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 715.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 568 Parsel

Yüzölçümü : 16.850 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.651.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 595 Parsel

Yüzölçümü : 6.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 646.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 810 Parsel

Adresi : Hasköy Mah. 810 Parsel Malkara / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 2.016 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:10