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        T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.11.2024 - 00:00
        T.C.
        MANAVGAT
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        DOSYA NO : 2020/490
        KARAR NO :2022/57
        KARAR TARİHİ: 26/01/2022


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli kararı ile TCK'nın 142/2h-1, 53/1 maddeleri gereğince sanık Ale Eddine Tawai hakkında Herkesin Girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle Hırsızlık suçundan hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmi, karar tebliği için sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02119475