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        T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L A N

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı : 2023/469 Esas 15/12/2023
        İ L A N

        Davacı Maliye Hazine tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Şehzadeler İlçesi Saruhan Mah. 2673 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Said Ali Kanvati Oğlu Şamlı Yüzbaşı Ömer Efendi"hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/469 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.15/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956265
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