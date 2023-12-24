T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L A N

T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/469 Esas 15/12/2023

İ L A N

Davacı Maliye Hazine tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Şehzadeler İlçesi Saruhan Mah. 2673 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Said Ali Kanvati Oğlu Şamlı Yüzbaşı Ömer Efendi"hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/469 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.15/12/2023