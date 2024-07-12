T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/198 Esas
10/07/2024
Davacı Maliye Hazine, Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Şehzadeler ilçesi Umumi mahalleler Mahallesi 1468 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Ali Onbaşı oğlu, Ali Onbaşı Hüsnü, Ali Onbaşı oğlu Hasan ve Ali Onbaşı kızı Melek" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/198 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.