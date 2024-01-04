Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2023/4760 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4760 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy Mahalle/Köy, 2637 Ada, 8 Parsel, 13 BB. Nolu mesken

Adresi : Manisa İli Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi 5609 Sokak No: 6L-13

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:35

04/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.