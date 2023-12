İ L A N

T.C. MARMARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2016/7 Esas

KARAR NO : 2023/108

DAVACI : MEHMET ŞENGÜL

VEKİLİ : AV. ŞUAYYİP ŞEN

DAVALI : ALIONA PLACINTA

DAVA :Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

DAVA TARİHİ :08/01/2016

Davacı Mehmet Şengül tarafından davalı Alıona Placınta aleyhine açılan boşanma (evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın kabulü ile Kastamonu ili, Bozkurt/Kastamonu ilçesi, Kızılcaelma Köyü/Mah. Cilt 25, Hane 21 BSN 13'de nüfusa kayıtlı, 18539358462T.C. Kimlik nolu, Cemal ve Ayşe oğlu, 01/01/1949 Kızılcaelma doğumlu davacı Mehmet Şengül ile Moldova Cumhuriyeti uyruklu davalı Aliona Placinta'nınTMK 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına, tarafların her hangi bir maddi manevi tazminat, ziynet eşyası alacağı, tedbir-yoksulluk nafakası, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan herhangi bir eşya, alacak ve masraf talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş olup,

Davalı Alıona Placınta'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın Alıona Placınta'ya tebliğ yerine geçmek üzere gerekçeli karara karşı " 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu" hususunun ihtarı ile istinaf dilekçesi sunabileceğinin kendisine İHTAR OLUNDUĞU İLAN OLUNUR. 05/12/2023