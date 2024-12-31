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        T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.01.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/372 Esas

        Dava konusu edilen İzmir İli, Menderes İlçesi, Dereköy Mahallesi, 138 Ada 3 Parsel numaralı, Bahçe niteliğindeki, 1532,93 m² tapu alanına sahip taşınmazın doğusunda yer alan1357,88 m²'lik tescil harici alanın ( doğusu yol sonrasında 106 ada 8 parsel, batısı 138 ada 3 parsel, kuzeyi yol ve 106 ada 8 parsel, güneyi 138 ada 4 parsel) zilyedi olduğunu iddia eden SEL-KAN SİGORTA ACENTALIĞI VE ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ. tarafından Maliye Hazinesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Menderes Belediye Başkanlığı aleyhine Türk Medeni Kanununun 713 maddesi gereğince dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 3 ay içinde itirazları olan ve hak iddia eden varsa mahkememize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.27/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149840