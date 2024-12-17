T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI (M²'Sİ) NİTELİK İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ 1 MENEMEN SÜZBEYLİ 119 1 45.227,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 54.272.400,00-TL 1.628.172,00 14.01.2025 10.00 10.15 2 MENEMEN SÜZBEYLİ 125 2 34.632,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 22.510.800,00-TL 675.324,00 14.01.2025 10.20 10.35 3 MENEMEN SÜZBEYLİ 140 2 61.094,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 39.711.100,00-TL 1.191.333,00 14.01.2025 10.40 10.55 4 MENEMEN SÜZBEYLİ 142 1 63.145,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 53.673.250,00-TL 1.610.197,50 14.01.2025 11.00 11.15 5 MENEMEN SÜZBEYLİ 116 1 25.992,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 51.984.000,00-TL 1.559.520,00 14.01.2025 11.20 11.35 6 MENEMEN SÜZBEYLİ 114 5 9.108,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 10.929.600,00-TL 327.888,00 14.01.2025 11.40 11.55 7 MENEMEN TUZÇULLU 137 1 35.931,00 TARLA TARIM 32.337.900,00-TL 970.137,00 14.01.2025 12.00 12.15 8 MENEMEN TUZÇULLU 129 1 21.555,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 18.321.750,00-TL 549.652,50 14.01.2025 12.20 12.35 9 MENEMEN TUZÇULLU 101 2 15.665,00 TARLA BİR KISMI MAKİLİK FUNDALIK, BİR KISMI TARIM+1.DERECE DOĞAL SİT 7.519.200,00-TL 225.576,00 14.01.2025 13.30 13.45 10 MENEMEN TUZÇULLU 106 2 12.789,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 7.801.290,00-TL 234.038,70 14.01.2025 13.50 14.05 11 MENEMEN TUZÇULLU 220 4 29.371,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 16.154.050,00-TL 484.621,50 14.01.2025 14.10 14.25 12 MENEMEN TUZÇULLU 133 9 8.775,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 5.967.000,00-TL 179.010,00 14.01.2025 14.30 14.45 13 MENEMEN TUZÇULLU 227 17 8.048 TARLA TARIM ALANI 8.048.000,00-TL 241.440,00 14.01.2025 14.50 15.05 14 MENEMEN KESİK 1143 1 60.416,00 TARLA TARIM 66.457.600,00-TL 1.993.728,00 14.01.2025 15.10 15.25 15 MENEMEN KESİK 1185 6 31.145,00 TARLA TARIM 24.916.000,00-TL 747.480,00 14.01.2025 15.30 15.45 16 MENEMEN GÜNERLİ 119 5 27.506,00 TARLA TARIM 35.757.800,00-TL 1.072.734,00 14.01.2025 15.50 16.10 17 MENEMEN GÜNERLİ 127 4 26.352,00 TARLA 1/25.000 ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ 39.528.000,00-TL 1.185.840,00 15.01.2025 10.00 10.15 18 MENEMEN GÜNERLİ 147 9 14.297,00 TARLA 1/25.000 ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ 21.445.500,00-TL 643.365,00 15.01.2025 10.20 10.35 19 MENEMEN GÜNERLİ 146 7 13.085,00 TARLA TARIM 11.383.950,00-TL 341.518,50 15.01.2025 10.40 10.55 20 MENEMEN MALTEPE 173 7 30.605,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 17.444.850,00-TL 523.345,50 15.01.2025 11.00 11.15 21 MENEMEN MALTEPE 181 2 55.287,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 29.854.980,00-TL 895.649,40 15.01.2025 11.20 11.35 22 MENEMEN MALTEPE 228 1 21.444,00 TARLA TARIM+ TAŞKINA MARUZ ALAN 16.083.000,00-TL 482.490,00 15.01.2025 11.40 11.55 23 MENEMEN MALTEPE 167 11 19.964,00 TARLA TARIM+ TAŞKINA MARUZ ALAN + 1. DERECE DOĞAL SİT 12.577.320,00-TL 377.319,60 15.01.2025 12.00 12.15 24 MENEMEN MALTEPE 179 2 19.760,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 11.856.000,00-TL 355.680,00 15.01.2025 12.20 12.35 25 MENEMEN MALTEPE 182 3 13.726,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 8.235.600,00-TL 247.068,00 15.01.2025 13.30 13.45 26 MENEMEN MALTEPE 222 6 11.491,00 TARLA TARIM+ TAŞKINA MARUZ ALAN 12.410.280,00-TL 372.308,40 15.01.2025 13.50 14.05 27 MENEMEN MALTEPE 168 1 10.741,00 TARLA TARIM+ TAŞKINA MARUZ ALAN + 1. DERECE DOĞAL SİT 6.444.600,00-TL 193.338,00 15.01.2025 14.10 14.25 28 MENEMEN MALTEPE 160 2 10.698,00 TARLA TARIM+1. DERECE DOĞAL SİT+ TAŞKINA MARUZ ALAN 6.418.800,00-TL 192.564,00 15.01.2025 14.30 14.45 29 MENEMEN MALTEPE 186 1 27.188,00 TARLA TARIM+ 1.DERECE DOĞAL SİT 16.312.800,00-TL 489.384,00 15.01.2025 14.50 15.05 30 MENEMEN MALTEPE 215 1 8.413,00 TARLA TARIM+1. DERECE DOĞAL SİT+ TAŞKINA MARUZ ALAN 5.468.450,00-TL 164.053,50 15.01.2025 15.10 15.25 31 MENEMEN ÇAVUŞ 108 5 24.924,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 18.693.000,00-TL 560.790,00 15.01.2025 15.30 15.45 32 MENEMEN ÇAVUŞ 107 5 12.625,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 9.468.750,00-TL 284.062,50 15.01.2025 15.50 16.10 33 MENEMEN ÇAVUŞ 118 5 9.620,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 7.215.000,00-TL 216.450,00 16.01.2025 10.00 10.15 34 MENEMEN ÇAVUŞ 101 2 9.493,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 8.543.700,00-TL 256.311,00 16.01.2025 10.20 10.35 35 MENEMEN ÇAVUŞ 114 1 9.308,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 6.981.000,00-TL 209.430,00 16.01.2025 10.40 10.55 36 MENEMEN ÇAVUŞ 116 1 8.794,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 7.914.600,00-TL 237.438,00 16.01.2025 11.00 11.15 37 MENEMEN TÜRKELLİ 525 21.000,00 TARLA TARIM ALANI 46.200.000,00-TL 1.386.000,00 16.01.2025 11.20 11.35 38 MENEMEN TÜRKELLİ 1472 18.200,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 16.380.000,00-TL 491.400,00 16.01.2025 11.40 11.55 39 MENEMEN TÜRKELLİ 2823 17.000,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 15.300.000,00-TL 459.000,00 16.01.2025 12.00 12.15 40 MENEMEN KOYUNDERE 301 20.760,00 TARLA TARIM ALANI 29.064.000,00-TL 871.920,00 16.01.2025 12.20 12.35 41 MENEMEN KOYUNDERE 509 11.920,00 TARLA TARIM ALANI 19.668.000,00-TL 590.040,00 16.01.2025 13.30 13.45 42 MENEMEN GÖRECE 166 49 17.708,00 Zeytin Ağaçlı Tarla DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN, ORMAN ALANI 7.437.360,00-TL 223.120,80 16.01.2025 13.50 14.05 43 MENEMEN GÖRECE 172 1 14.174,00 Zeytinli Bahçe ORMAN ALANI 12.047.900,00-TL 361.437,00 16.01.2025 14.10 14.25 44 MENEMEN AHIHIDIR 594 4 14.830,00 TARLA TARIM ALANI 12.457.200,00-TL 373.716,00 16.01.2025 14.30 14.45 45 MENEMEN AHIHIDIR 573 1 11.076,00 TARLA TARIM ALANI 9.968.400,00-TL 299.052,00 16.01.2025 14.50 15.05 46 MENEMEN SEYREK 347 9 10.453,00 TARLA TARIM ALANI 36.585.500,00-TL 1.097.565,00 16.01.2025 15.10 15.25 47 MENEMEN MUSABEY 12 2 22.191,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 15.533.700,00-TL 466.011,00 16.01.2025 15.30 15.45 48 MENEMEN MUSABEY 1 5 8.472,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 6.777.600,00-TL 203.328,00 16.01.2025 15.50 16.10 49 MENEMEN YANIK 142 2 9.320,00 TARLA TARIM ALANI+ TAŞKINA MARUZ ALAN 8.388.000,00-TL 251.640,00 16.01.2025 16.15 16.30



Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 49 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış-Kiralama birimnden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 14.01.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 13.01.2025 Pazartesi günü saat 15.00, 15.01.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 14.01.2025 Salı günü saat: 15:00, 16.01.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 15.01.2025 Çarşamba günü saat:15:00‘a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış-Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR

b)Tel: 444 80 08 Dahili:3147 İlan olunur.