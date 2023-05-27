İ L A N

T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1269 Esas 27/05/2023

Konu :2. İlan hk

İ L A N

Davacı tarafça verilen 14/10/2019 Tarihli dilekçesi ile, Siirt ili, Eruh İlçesi, Dalkorur Mah. Cilt No:33, Hane No:1, BSN:54'de nüfusa kayıtlı olan Ahmet ve Nafiye oğlu, Eruh 01/01/1971 doğumlu, 67777075624TC Kimlik Numaralı Bedrettin TİMURTAŞ'ın askeri görevini yerine getirmekte olduğu askeri birlikte02/07/1992 tarihinde izin alıp geçici olarak askeriyeden ayrıldığını ve o tarihten berihaber alınamadığını belirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Bedrettin TİMURTAŞ'ı tanıyan ve bilenlerin 2. ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.27/05/2023