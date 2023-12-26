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        T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/345 Esas 17/11/2023

        Konu : 2. İlan hk

        İ L A N
        Davacı tarafça verilen 15/02/2022 Tarihli dilekçesi ile BATMAN ili, GERCÜŞ ilçesi, BOĞAZKÖY mah/köy, 20 Cilt, 43 Aile sıra no, 75 sırada nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve EMİNE oğlu/kızı, 03/05/1974 dogumlu, 56092620886, TC Kimlik Numaralı Abdulbaki TUNCER'den 31 senedir haber alınamadığı ve kaybolduğunu belirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Abdulbaki TUNCER'i tanıyan ve bilenlerin 2. İLANINgazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Abdulbaki TUNCER'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 17/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956131
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