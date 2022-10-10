T.C. MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52622149-2022/914-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLAN METNİ

MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

SANIK : CEVAT YAŞLI

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 10/10/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 15/06/2023

EK KARAR TARİHİ : 22/12/2023



Mahkememizin 15/06/2023 tarih, 2022/914 esas, 2023/309 karar sayılı kararı ile sanık Cevat Yaşlı hakkında katılan Celal Şablah'a karşı işlemiş olduğu Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 141/1 maddesi gereğince 1 Yıl 6 Ayhapis, TCK.nın 58. maddesinin (6 ve 7). fıkraları uyarınca; verilen hapis cezasının (1.kez) mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmak suretiyle infazına ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, "Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, ayrıca 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin gözetilerek sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nun 53. maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ve gerekçeli kararın tebliği gerektiği,

Sanık Cevat Yaşlı'nın adreslerinin ve elektronik tebligat adresinin bulunmadığı, adreslerinin tespit edilememiş olup adreslerinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya bizzat mahkeme Hakimine onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.22.12.2023