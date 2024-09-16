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        T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 17.09.2024 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        MERSİN 7. İCRA DAİRESİ
        2019/6946 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/6946 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, YANPAR Mahalle/Köy, Kesikköprü Mevkii, 142 Ada, 6 Parsel, taşınmazın borçluya ait 1/8 hissesi
        Adresi : Yanpar Mah. 142 Ada 6 Parsel Akdeniz / MERSİN
        Yüzölçümü : 69.296,89 m2
        İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırlarında tarım alanı lekesine isabet etmektedir.
        Kıymeti : 3.700.000,00 TL ( 1/8 hisse değeri)
        KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Haciz, İpotek ve İrtifak Hakkı( TEİAŞ)


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:10
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        Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 12:10
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        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:10

        09/09/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02089682