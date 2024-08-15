T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MERSİN
8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/197 Esas
28/06/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,
MEVKİİ : Darısekisi Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 48
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :1.699,64 m² İrtifak Hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ERBİL
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 48 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.