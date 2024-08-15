T.C.

MERSİN

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/197 Esas

28/06/2024



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,

MEVKİİ : Darısekisi Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 48

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :1.699,64 m² İrtifak Hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ERBİL

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 48 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.