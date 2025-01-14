T.C. MERSİN 8. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MERSİN 8. İŞ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/32 Esas

DAVALI : YAŞAM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ



Davacı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, Ticaret Sicil Kayıtlarındaki adresiniz yeterli olmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, kusur bilirkişi heyet raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Dava dilekçesinin ve dahili davalı dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi ve kusur bilirkişi raporu örneğinin Mersin 8. İş Mahkemesi 2023/32 Esas sayılı dosyadan alınabileceği ve Belirlenen gün ve saatte (Durusma Günü: 09/05/2025 günü saat: 09:15) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu,"Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün olayın meydana gelmesinde %85(Distrübitör operatörü Yaşar ALTUN ile kamyon sürücüsü Murat KALIN'ın %25+%25 kusuru dahil) oranında kusurlu olduğu, Distrübitör operatörü Yaşar ALTUN ile kamyon sürücüsü Murat KALIN'ın ayrı ayrı %25 oranında kusurlu oldukları ancak işverene karşı sorumlu olduklarından kendilerine addedilen kusurun Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olacağı, davalı Yaşam İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketine yönelik kazanın oluşumunda illiyet bağı kurulamayacağı nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği, kazalının %15 oranında kusurlu olduğuna" dair kanaat getirilen kusur bilirkişi heyet raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yokluğunuzda hüküm verileceği, Dava Dilekçesi, kusur bilirkişi heyet raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Yaşam İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'ne ilanen tebliğ olunur.