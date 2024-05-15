T.C. MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/256



İLAN



Davacı Şükran Gökhan tarafından davalılar Merve Bekarve Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan Nüfus davasında, davalı Merve Bekar'ın davacı Şükran Gökhan'ın kızı olduğuna, onun tarafından doğrulduğuna dair yanlış bilgi içeren nüfus kaydının düzeltilerek bu kaydın silinmesi talepli dava açılmış olmakla;

Davalı Merve Bekar'ın adresi meçhul olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, basit yargılama usulünde ön inceleme ile tahkikat duruşması birlikte yapılabileceğinden, ibraz etmek istediğiniz bütün belgeler ile birlikte duruşmanın bırakıldığı 20/09/2024 günü saat 09.00'da Mersin 9. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.