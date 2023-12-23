T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/766 Esas DAVALI : ŞAKİR IŞIK Seyitnizam Mah. Şehit Er Ramazan Kirman Sk. Bayramoğlu Aprt. No:18 İç Kapı No:1 Zeytinburnu/ İSTANBUL Davacı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davacı vekilince verilen dava dilekçesi, mahkememizce düzenlenen tensip zaptı, mahkememizin 02/01/2023 tarihli ara kararı, mahkememizin 02/01/2023 tarihli ara kararına karşı davacı vekilince verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi tebligat ile gönderilmiş, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve tüm araştırmalardan da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ve davacı vekilince ara karara yönelik verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ve istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesini tebliğ almanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.' nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023