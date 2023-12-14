Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 14.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL

        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/168 Esas

        DAVALI : KADİR YURTSEVEN

        Davacı Şekerbank TAŞ tarafından davalı Kadir YURTSEVEN aleyhine mahkememizde açılan işbu dava ile; İstanbul 5 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/574 E- 2015/590 K. Sayılı kararı uyarınca, davacı banka aleyhine İstanbul Anadolu 13 İcra Müdürlüğünün 2021/23003 E. Sayılı dosyasından başlatılan icra takibi neticesinde banka tarafından ödenen 44.881,06 USD ve 123.914,60 TL'nin, ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte borçlu Kadir Yurtseven'den rücuen tazmini talep edilmiş olup;

        Mahkemenizce görülen bu davada, dava dilekçesinde belirtilen " Göztepe Mah. Prof Mustafa Reşit Bey Gesay Sk. N:35 D:8 Kadıköy İSTANBUL" adresine çıkartılan dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/12/2023

        Katip 100849

        Hakim 192212

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01900101
        Şurada Paylaş!