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        T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/50 Esas
        Konu :GAİPLİK İLANI
        27/11/2024

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HACI İSMAİL null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya konu olan ve haklarında gaiplik kararı verilmesi ile paylarının devlete geçmesinin talep edildiği Hacı İbrahim (1) İsmail (2) Hasan Kalfaoğlu (3) hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/11/2024

        GAİP ADI: HACI İSMAİL
        GAİPADI: İBRAHİM
        GAİPADI: HASAN KALFAOĞLU

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138297