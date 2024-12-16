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T.C.

NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/50 Esas

Konu :GAİPLİK İLANI

27/11/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HACI İSMAİL null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya konu olan ve haklarında gaiplik kararı verilmesi ile paylarının devlete geçmesinin talep edildiği Hacı İbrahim (1) İsmail (2) Hasan Kalfaoğlu (3) hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/11/2024

GAİP ADI: HACI İSMAİL

GAİPADI: İBRAHİM

GAİPADI: HASAN KALFAOĞLU