T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/50 Esas
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HACI İSMAİL null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya konu olan ve haklarında gaiplik kararı verilmesi ile paylarının devlete geçmesinin talep edildiği Hacı İbrahim (1) İsmail (2) Hasan Kalfaoğlu (3) hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/11/2024
GAİP ADI: HACI İSMAİL
GAİPADI: İBRAHİM
GAİPADI: HASAN KALFAOĞLU