T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/326 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Atatürk Mahallesi

ADA NO : ---

PARSEL NO : 1328

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Atatürk Mah.1328parsel 398,30 m²'lik alanda bulunan taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescili talep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/10/2024