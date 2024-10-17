T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/326 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Atatürk Mahallesi
ADA NO : ---
PARSEL NO : 1328
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Atatürk Mah.1328parsel 398,30 m²'lik alanda bulunan taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescili talep etmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/10/2024