T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/156 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ABDURRAHMAN GÖKKAYA, AHMET ALAKEL, ALİ AKKULU, ALİ KİRT, AYŞE ÇİLOĞLU, AYŞE GÖKKAYA, AYTEN ALAKEL, AZİZ GÖKKAYA, BEKİR ÖNDER, BİLAL GÖKKAYA, BÜNYAMİN GÖKKAYA, DÖNE KURT, EJDAN ALAKEL, EKREM KILIÇ, EMİNE KALKAN, EMRULLAH ALAKEL, EŞE BAHAR, FATMA EKSEN, FAZLI ÖNDER, FERİDE GÖKKAYA, GÜL BALÇIK, GÜLAY BÜKCÜCÜĞÜ, HALİL GÖKKAYA, HALİL KILIÇ, HASAN ÖNDER, HATİCE ALAKEL, HATİCE BAHAR, HATİCE ERİM, HATİCE ULU, HİLMİ GÖKKAYA, HÜSEYİN ALAKEL, HÜSEYİN GÖKKAYA, HÜSEYİN GÖKKAYA, HÜSEYİN KILIÇ, HÜSEYİN KİRT, İBRAHİM GÖKKAYA, İSMAİL AKKULU, KAZIM ALAKEL, LEYLA BOZKURT, MEHMET GÖKKAYA, MEHMET GÖKKAYA, NEJLA TOPLAR, NURDAN ALAKEL, NURİ ALAKEL, OSMAN ALAKEL, RAİF ÖZBAKKAL, SADİYE KAMİŞ, SAİT GÖKKAYA, SEBİHAT GÖKKAYA, SELMA POLAT, SENEM GÖKKAYA, SULTAN KILIÇ, ŞEMSİ AYDIN, ŞERİFE ALAKEL, TUĞBA POLAT, VEYSEL ALAKEL, VOLKAN KİRT, YUNUS ALAKEL, YUNUS GÖKKAYA, YUNUS EMRE ÖZBAKKAL, ZEHRA DALMIŞ, ZELİHA AKYÜZ, ZELİHA ASLANOĞLU, ZELİHA KILIÇASLAN, ZEYNEP GÖL, ZEYNEP GÜRLEK arasında görülmekte olan davada Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalı aleyhinde Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Başpınar 2 Mahallesi, Kumluk Mevkii, 688ada, 34 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Toplu konut idaresi başkanlığı adına tapuda tesis ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/03/2024