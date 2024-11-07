T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/12 Esas



MİRASÇILAR : 1-Salihe AKALAN - T.C.:23762426406

2-Ramazan AKALAN- T.C.:238974219947



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tebligata yarar adreslerinizin tespit edilemediğinden, murisiniz davacı Peyruze AKALAN'ın vefatı sonrası davacının açtığı yukarıda esas sayısı yazılı davayı bizzat takip edip etmeyeceğiniz veya vekil atayıp atamayacağınız hususunda mahkememize bilgi vermeniz için dava dilekçesi ve son duruşma zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı, delillerinizi, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu, delillere dayanak belgeleri sunmak/nereden temin edileceğini mahkemeye bildirmeniz, aksi takdirde belirtilen delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, muvafakat olmadan iddia/savunmayı genişletebileceği/değiştirebileceği hususu ile Duruşma Günü:18/12/2024 günü, saat 11:10'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve son duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.