İ L A N



T.C.

ÖDEMİŞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/158 Esas

11/11/2024

Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;Davacı Hayriye Kurşun, dava dilekçesi ile; Mehmet ve Ümmü oğlu "Hasan Sabri KURŞUN" un uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"Hasan Sabri KURŞUN" nun gaipliğine karar verilmesini istemiştir.

İzmir ili, Kiraz ilçesi, Sarıkaya Mahallesi Cilt No:34, Hane No:11, BSN:29' da nüfusa kayıtlı, 40933571024 TC kimlik nolu, Mehmet ve Ümmü' den olma, 01/02/1943 doğumlu "Hasan Sabri KURŞUN" nun uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı Hasan Sabri KURŞUN hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur. 11/11/2024