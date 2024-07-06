Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2023/6193 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6193 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 542 Ada, 23 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, Bahse konu taşınmaz İzmir ili, Ödemiş İlçesi, Atatürk Mahallesi, 542 ada 23 parsel 235,41 m2 yüzölçümlü '"Arsa" vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz Zemin Kat 4 nolu depolu işyeridir.Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 4 kat konut+ticaret imarlıdır. Yapının doğu cephesi yol olup, diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz ilçe çarşı merkezine 1200 metre uzaklıktadır. Taşınmaz Şehit Adnan Menderes Caddesi üzerinde kıymetli mevkidedir. Taşınmaz üzerinde 4 katlı+bodrumdan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 1 depolu işyeri, diğer katlarda birer mesken olmak üzere toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. İşyerinin ön bahçesinde sonradan sundurma alanı oluşturulmuş, fiili olarak bu alan da işyeri tarafından kullanılmaktadır. İşyeri kapı pencere doğramaları alüminyum, zeminleri seramik, duvarları plastik boya, tavanları alçıpandır. Tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Bodrum katında tek hacim şeklinde işyerine ait depo bulunmaktadır. İşyeri zemin katı 128 m2, bodrum katı 112 m2 olup toplam alanı 240 m2 dir. İşyerine ait Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 30.10.2006 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz Anafartalar Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı No:81/A Ödemiş/İzmir adresindedir. BORÇLUNUN HİSSESİ 1/2 ORANINDADIR.

Adresi : Atatürk Mahallesi 542 Ada 23 ParselÖdemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 235,41 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu:Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 4 kat konut+ticaret imarlıdır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Y.PLANI:11/11/2005



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:45

03/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.