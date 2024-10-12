T.C. ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/117 Esas

KARAR NO : 2024/10



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/01/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Muharrem ve Pamuk kızı, 19/04/1981 doğumlu, ZEYNEP OSMA TOPALOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.10.2024