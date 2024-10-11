T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/385, 386, 387 ve 388 Esas sayılı dosyalar.



KAMULAŞTIRMA İLANI



Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 8 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 7 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 5 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.08/10/2024