Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Yenice Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 127 Ada, 57 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında avlulu kerpiç ev vasfındadır. Mahalle merkezine uzaklığı kuş uçuşu 150 m, hafif eğimli, bağ vasfının kalmadığı, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün bulunmadığı, kerpiç evin yıkılmış olduğu ve boş olduğu, yolu olmadığı, taşınmaz üzerinde 122,87 m² alana kiremit kaplı ahşap çatılı, kapı ve penceresi basit olan 51-75 yaş aralığında yığma kargir olarak yapılmış hayvan damı ile 42,00 m² alana kiremit kaplı ahşap çatılı, kapı ve penceresi basit olan 51-75 yaş aralığında kerpiç olarak yapılmış samanlık olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Yenice Mahallesi Büyükorhan/Bursa

Yüzölçümü : 1.029,03 m2

İmar Durumu :Yok, 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 991.016,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mevkii, 306 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Mahalle merkezine uzaklığı kuş uçuşu 2500 m, eğimli ve ondüleli yüzeye sahip, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün bulunmadığı, yola cephesi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Büyükorhan/Bursa

Yüzölçümü : 47.955,52 m2

İmar Durumu :Yok, 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.356.886,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Yenice Mahallesi, Mezarlık Mevkii, 127 Ada, 23 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Mahalle merkezine uzaklığı kuş uçuşu 290 m, hafif eğimli, kuru tarım arazisi, üzerinde ekili dikili ürün bulunmadığı, çalılık ve çam ağaçları olduğu, yola cephesi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Yenice Mahallesi Büyükorhan/Bursa

Yüzölçümü : 1.288,59 m2

İmar Durumu :Yok, 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 966.442,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 11:36

02/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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