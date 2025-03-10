T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/175 Esas

DAVACI : RAMAZAN UYSAL - 17735636626

VEKİLİ : Av. ERTAN ÇELİK

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Barbaros Hayrettin Mah 1042 Sok No:6/2 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

2- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Şeyh Mah. Belediye Sk. No:9 Menteşe/Muğla Menteşe/Muğla/Türkiye Menteşe/ MUĞLA

3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Cad. Dalaman/ MUĞLA



Davacı Ramazan Uysal davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla ili Dalaman ilçesi, Sabunlu Köyü 1345 parsel sayılı taşınmaz, doğusunda dere; güneyinde yol; batısında yol ve okul olan içinde davacı Ramazan Uysal'a ait ev olan taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.27/01/2025