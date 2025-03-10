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        T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/175 Esas

        DAVACI : RAMAZAN UYSAL - 17735636626
        VEKİLİ : Av. ERTAN ÇELİK
        DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Barbaros Hayrettin Mah 1042 Sok No:6/2 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL
        2- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Şeyh Mah. Belediye Sk. No:9 Menteşe/Muğla Menteşe/Muğla/Türkiye Menteşe/ MUĞLA
        3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Cad. Dalaman/ MUĞLA


        Davacı Ramazan Uysal davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla ili Dalaman ilçesi, Sabunlu Köyü 1345 parsel sayılı taşınmaz, doğusunda dere; güneyinde yol; batısında yol ve okul olan içinde davacı Ramazan Uysal'a ait ev olan taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.27/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186813