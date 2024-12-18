T.C.

OSMANCIK

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



İ L A N



ESAS NO : 2022/217 Esas



Davacı , ALİ HAYDAR KOŞAR ile Davalı , MEHMET DEDE OBRUK KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Çorum ili Dodurga ilçesi Mehmet Dede Obruk Köyü etrafı/komşu parselleri 193/4, 200/2,200/3, 200/4, 200/5, 208/1 sayılı parsellerle çevrili tescil harici bırakılmış 271.27m² yüzölçümlü taşlık ve kayalık vasıflı taşınmazın TMK 713/4-5 maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle Ali Haydar Koşar adına tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.15/03/2024