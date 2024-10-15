Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2022/14777 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14777 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, kılçıklıyurt Mevkii, 229 Ada, 3 Parsel, 3. kat 12 nolu bağımsız bölüm Nolu dubleks mesken. Taşınmaz 3. Katta ve çatı katında konumlu olan 12 nolu bağımsızbölüm dubleks meskendir. 3. Katında 3 adet oda, salon, mutfak, e. banyo, 2 adet balkon, lvb+wc, giriş holü ve hol hacimlerinden oluşmakta olup toplam olarak 124,00 m² NET alanlıdır. Taşınmazın çatı katında 2 adet oda, e. banyo, lvb+wc ve hol hacimlerinden oluşmakta olup toplam olarak 68,00 m² NET alanlıdır. Toplam 192m2'dir.

Adresi : Fakıuşağı Mahallesi, 45007.Sokak, No:22, İç Kapı No:12Osmaniye Merkez

Yüzölçümü : 850,16 m2

Arsa Payı : 220/2400

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli İmar Planında konut alanında kaldığı ayrık nizam, 5 kat, Taks: 0,35, Kaks: 1,75 yapılaşma şartlarına sahip olduğu görülmüştür

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 14:00

24/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.