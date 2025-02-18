Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2024/268 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/268 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satış konusu taşınmaz Osmaniye İli, Merkez İlçesi, RIZAİYE/RAHİME HATUN Mahalle/Köy, 119 Ada, 298 Parsel, A blok 4. kat 11 nolu Nolu Dubleks Mesken vasıflı b. Bölümdür.

Adresi : Osmaniye Merkez Rahime Hatun Mah. Şehit Nazmi İnekçi Sokak No:28 İç Kapı No:11Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 4.262,97 m2

Arsa Payı : 3390/221408

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında tick k1 konut alanlıdır

Kıymeti : 3.763.540,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri: TAŞINMAZ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER VE FOTOĞRAFLAR ŞARTNAME EKİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA MEVCUTTUR.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:42

13/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.