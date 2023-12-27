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        T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/35 Esas28/11/2023 Konu : Gaiplik İlanı Siirt İli, Pervari İlçesi, Sarıyaprak Köyü, Cilt No:29 Hane No:2 BSN:24 nüfusa kayıtlı Salih ve Meryem'den olma, 01/05/1987 Pervari doğumlu, 16*******14 T.C. Kimlik numaralı Emine DEMİR hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2023/35 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen Salih ve Meryem kızı EMİNE DEMİR'in GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.28/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957562
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