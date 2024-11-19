T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2018/176-Ceza Dava Dosyası

18.11.2024



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No :2018/176

Karar No :2024/152



SANIK :MAHMUD ALMUHAMMED,Bessam ve Hatice oğlu,07/03/2024 Reyhanlı doğumlu.

Suç :Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi :14/01/2015

Karar Tarihi :07/03/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK MAHMUD ALMUHAMMED hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan muhakemenin durması kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.