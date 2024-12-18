T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2020/213 Esas

KARAR NO : 2021/294

C.SAV.ESAS NO : 2020/646

SANIK : AYMAN EL EBRAHIM, MUHAMMED ve ŞÜKRİYE oğlu, 10/11/1992 RABİYET EL HAYAYA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama

SUÇ TARİHİ : 16/06/2020

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 79/1.a

VERİLEN CEZA MİKTARI : 3 YIL 4 AY HAPİS, 33320 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e)

TUTUKLAYAN MAHKEME : Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2020/213

TEVKİF TARİHİ : 24.12.2020

KARAR TARİHİ : 27/05/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık AYMAN EL EBRAHIM hakkında Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında mahkumiyet ( 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 33.320 TL Adli Para Cezası ) kararı verilmiş ve 24/05/2022 tarihli EK Kararımız ile 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezasına dair hükmün durdurulduğu,yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden EK Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.12.12.2024