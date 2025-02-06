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        T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.02.2025 - 00:00
        T.C.
        REYHANLI
        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        HÜKÜM ÖZETİ


        DOSYA NO : 2017/86 Esas
        KARAR NO : 2023/341
        C.SAV.ESAS NO : 2017/168
        SANIK : İBRAHİM HATİB, MUHAMMED ve LEVAHİZ oğlu, 1997 SURİYE doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
        SUÇ TARİHİ : 10/03/2015
        UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1
        VERİLEN CEZA MİKTARI : DURMA
        KARAR TARİHİ : 11/09/2023


        Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık İbrahim HATİB hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DURMA) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 GÜN içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle KIRIKHAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı. 03.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02167867