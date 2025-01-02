T.C.

REYHANLI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2024/68 Esas

KARAR NO : 2024/247

SANIK : MERYEM UĞDİ, EDİP ve EMİNE kızı, 1974 ŞAM doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 01/04/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme

KARAR TARİHİ : 11/12/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanık Meryem UĞDİ'nin yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.24/12/2024