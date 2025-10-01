İLAN

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2024/210

DAVALI : Zafer ERDOĞDU, Cemil oğlu, 27/02/1969 D'lu



Davacı Dursun Ali Yılmaz ve diğerleri tarafından aleyhinize açılan dava konusu; Rize ili İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi 281 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 09.15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.