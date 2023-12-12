T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/246-247 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Bozukkale Mahallesi bulunan 2139 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 46.67 m²'lik daimi irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Ahmet Cumhur Maden'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Süleyman ve İlhame Gülsüm oğlu, 29/10/1967 doğumlu, 105**012 TC kimlik numaralı AHMET CUMHUR MADEN'e İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Rize Halkbank Çayşehir Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 16.02.2023 günü saat 09:55'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.12/12/2023