T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/87 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Rize Merkez Mesudiye Köyü, 190 Ada, 83 Parsel. Köy merkezine yaklaşık 800 m. şehir merkezine 12,8 km, Rize-Salarha yoluna 4,6 km mesafededir. 2 adet yapı ve çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Zemin eğimlidir.Üzerinde raporda A ve B ile gösterilen iki adet bina bulunmaktadır.
A harfli bina 829.202,00 TL, B harfli bina 1.376.961,00 TL değerindedir. 2.343,65 m2
Kıymeti : 3.013.316,06 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 11:20
24/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.