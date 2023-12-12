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        T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.)

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        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        2023/121 SATIŞ

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 1200 Ada 94 Parsel Sayılı taşınmaz
        Yüzölçümü : 420,81 m2İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.188.980,00 TL KDV Oranı : %1


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:34

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 3 Parsel Sayılı taşınmaz
        Yüzölçümü : 588,37 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.706.960,00 TL KDV Oranı: %10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:44
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:44
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:44
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:44

        3 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 4 Parsel Sayılı taşınmaz
        Yüzölçümü : 589,00 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 6.577.500,00 TL KDV Oranı : %1


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:54
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:54
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:54
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:54

        12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957573
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