Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        T.C.
        SAKARYA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/45 SATIŞ


        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mah. 1025 Ada, 3 Parselde Kayıtlı 985,63 M2 Miktarlı Taşınmaz Arifiye / SAKARYA
        Yüzölçümü : 985,63 m2
        İmar Durumu : Bilirkişi raporunda mevcut
        Kıymeti : 1.675.571,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:07
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:07
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:07

        02/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962383
        Şurada Paylaş!