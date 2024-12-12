T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2024/15 Tereke Satış
Konu : İİK 182
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : BEDRİ SARIİPEK (TC 27502068000)
SON YERLEŞİM YERİ: İstiklal Mah. 381 Sok No:13/6 Serdivan SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Bedri SARIİPEK hakkında Sakarya 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/738 esas, 2017/741 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)