T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2024/24 Tereke Satış
Konu : İİK 217
08/02/2025
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) :AHMET İVGİN (TC 37945619936)
SON YERLEŞİM YERİ: Şeker Mah Şirin Sok. No:8/2 Adapazarı SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/06/2023tarih ve 2023/610 esas, 2023/1095 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.