T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/24 Tereke Satış

Konu : İİK 217

08/02/2025

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN



MÜTEVEFFA (MURİS) :AHMET İVGİN (TC 37945619936)

SON YERLEŞİM YERİ: Şeker Mah Şirin Sok. No:8/2 Adapazarı SAKARYA



Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/06/2023tarih ve 2023/610 esas, 2023/1095 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.