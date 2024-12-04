T.C. SAMSUN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SAMSUN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/596

KARAR NO : 2023/2183

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 245/1 maddesi gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS ve 40,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Birgün ve Nursel oğlu, 02/02/1995 Yüreğir doğumlu, EROL ERDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18/11/2024