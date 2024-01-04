T.C.

SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ



Esas no : 2022/98

Karar no : 2022/1059

Mahkememizden verilen 26/12/2022 tarih 2022/98 esas 2022/1059 karar sayılı ilamla; Davanın H.M.K. 150/5. Maddesi uyarınca 3 aylık yenileme süresinin dolduğu gün olan 23/12/2022 tarihi itibariyle AÇILMAMIŞ SAYILMASINA." karar verildiği,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Samsun ili, Canik ilçesi, Başalan Mah./köy nüfusuna kayıtlı, 29/07/1983 doğumlu davalı ERSİN YILMAZ ' a kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak yada başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023