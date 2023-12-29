T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1288 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1207

PARSEL NO : 3

VASFI : Kargir dükkan.

YÜZÖLÇÜMÜ : 61,74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER LEVENT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023