T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1276 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1202

PARSEL NO : 21

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 76,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİF AYDINER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1276 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/11/2023