T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Dosya No: 2023/1603 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle



ADA NO : 1207

PARSEL NO : 13

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1) Ayşegül ULUKAN

2) Dürdane ULUKAN

3) Rabia SARI

4) Sevda ULUKAN

5) Sevgi ÇIKANDI



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1207 ada,

13 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1603 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.