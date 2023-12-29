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        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1284 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.


        ADA NO : 1204


        PARSEL NO : 55


        VASFI : Dükkan


        MALİKİN ADI VE SOYADI: Esra Güçlü


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1204 ada 55 nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1284 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/10/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958211
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